Щербаков Иван Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Прокофьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJ7-N?i=375&cc=3511744&cat=966423
Восприемник
14.04.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Федорович Белокур
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно