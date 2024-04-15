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Щербаков Иван Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Прокофьевна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJ7-N?i=375&cc=3511744&cat=966423
Восприемник
14.04.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Федорович Белокур
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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