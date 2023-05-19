Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Александрович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: Евдокия Тимофеевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03/02/1902 Чермы Иван Александрович 26 Лаптовицы Евдокия Тимофеевна 22 по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по жениху Чермы крестьянин Илья Афанасьевич по невесте Черм... Показать все
Смерть
После 1902
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