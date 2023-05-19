Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Жена: Евдокия Тимофеевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03/02/1902 Чермы Иван Александрович 26 Лаптовицы Евдокия Тимофеевна 22 по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по жениху Чермы крестьянин Илья Афанасьевич по невесте Черм... Показать все
Смерть
После 1902