Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Каменецкий владимир вениаминович
Каменецкий владимир вениаминович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
16.01.1944
Пол
Мужской
Отец
Каменецкий яков вениаминович
1912 г.р.
Мать
Шевчук лидия алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
+O
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1944
Отец:
Каменецкий яков вениаминович
Мать:
Шевчук лидия алексеевна
Самара
, Самара, Самарская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия