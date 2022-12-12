Каменецкий владимир вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменецкий владимир вениаминович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

16.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

+O
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1944

Отец: Каменецкий яков вениаминович

Мать: Шевчук лидия алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
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