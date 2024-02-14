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(Аббясова) Няфидя

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1857 г.р.
Около 1868 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметюнисов Абдулгаллям

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Отец ребёнка: Мухаметюнисов Абдулгаллям

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Фатеха

Отец ребёнка: Мухаметюнисов Абдулгаллям

Смерть
Неизвестно

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