Обухова (Елманова) Ирина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Елманова) Ирина Никифорова

Место рождения

Сараи

Дата рождения

1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: Елманов Никифор Кондратьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Леонтий

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Мардвинова (Обухова) Прасковья Леонтьева

Отец ребёнка: Обухов Леонтий

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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