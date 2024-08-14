Обухова (Елманова) Ирина Никифорова
Место рожденияСараи
Дата рождения1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.
Отец: Елманов Никифор Кондратьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Леонтий
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Мардвинова (Обухова) Прасковья Леонтьева
Отец ребёнка: Обухов Леонтий
Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно