Язынина Авдотья Алексееаа
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Язынин Иван Федоров
Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно