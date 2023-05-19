Язынина Авдотья Алексееаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язынина Авдотья Алексееаа

Место рождения

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Язынин Иван Федоров

Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Язынин Федор Дмитриев

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язынин Федор Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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