Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1816 года - 24 года. ЦГАКО 176-2-620, л. 36, № 2. поч. при вершине течения Большого Ключа, Ильинская волость В РС 1834 года - 42 года ЦГАКО 176-2-905, л. 520., поч. При вершине течения Большого... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Лоскутова Марья Петровна
Отец ребёнка: Лоскутов Петр Фомич
В РС 1816 года - 11 лет. как приемная ЦГАКО 176-2-620, л. 36, № 2. поч. при вершине течения Большого Ключа, Ильинская волость
Бракосочетание
13.10.1806 ст.
Муж: Лоскутов Петр Фомич
Ясашный крестьянин отрок Петр Фомин Лоскутов, 17 лет, того же прихода и починка с ясашной крестьянской Димитриевой дочерью девкой Матреной Лапиновой, 17 лет, первым браком. МК Ильинская церковь с. Ток... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1810 ст.
Сын: Лоскутов Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Лоскутов Петр Фомич
У крестьянина Петра Лоскутова сын Тимофей. Восприемник: села Торьял священник Моисей (?) Андреев Попов. Крещение 23.01.1810 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 7... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1814 ст.
Дочь: Лоскутова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Лоскутов Петр Фомич
У крестьянина Петра Фомина Лоскутова дочь Дарья. Восприемник: сестра его родная Дарья Фомина. Крещение 6.01.1814 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 17... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1817 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Петровна
Отец ребёнка: Лоскутов Петр Фомич
Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГАКО 237-75-1793. №113, л. 6 об. В РС 1834 года - 16 лет ЦГАКО 176-2-905, л. 520., поч. При вершине течения Большого Ключа, Нурминская волость
Рождение ребёнка
10.12.1819 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Петровна
Отец ребёнка: Лоскутов Петр Фомич
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Рождение ребёнка
10.12.1819 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Петр Фомич
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Смерть
Неизвестно