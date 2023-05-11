(Козловская) Ефимия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Козловский Семен Тимофеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.12.1839
Дочь: Анастасия незаконнорожденая
Отец ребёнка: не указан
дворовый человек крестьянин Тит Каптай и жена Василия Емельяновича Мисилевича
Рождение ребёнка
01.10.1844
Сын: Козловский Григорий Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Константин Емельянович Мисилевич и Мария Ивановна Жигимот
Смерть
Неизвестно