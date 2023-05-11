(Козловская) Ефимия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козловская) Ефимия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Козловский Семен Тимофеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.12.1839

Дочь: Анастасия незаконнорожденая

Отец ребёнка: не указан

Рудня, Червенский район, Минская область
дворовый человек крестьянин Тит Каптай и жена Василия Емельяновича Мисилевича
Рождение ребёнка
01.10.1844

Сын: Козловский Григорий Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Рудня, Червенский район, Минская область
Константин Емельянович Мисилевич и Мария Ивановна Жигимот
Смерть
Неизвестно
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