Чекалина Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалина Зоя Ивановна

Чекалина Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: Чекалина Евдокия Федоровна

Смерть
2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close