Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Чекалина Зоя Ивановна
Чекалина Зоя Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
2014
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Чекалина (Тарасенкова) Евдокия Федоровна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать:
Чекалина Евдокия Федоровна
Смерть
2014
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия