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Базегский Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1947

Дата смерти

25.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1947

Отец: Базегский Пётр Михайлович

Мать: Базегская Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.03.1966

Сын: Базегский Игорь Викторович

Мать ребёнка: Базегская Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
18.07.1969

Сын: Базегский Владимир Викторович

Мать ребёнка: Базегская Валентина Андреевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Базегский Сергей Викторович

Мать ребёнка: Базегская Валентина Андреевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
1973

Сын: Базегский Василий Викторович

Мать ребёнка: Базегская Валентина Андреевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базегская Валентина Андреевна

Смерть
25.01.2010
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