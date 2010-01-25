Базегский Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1947
Дата смерти25.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1947
Рождение ребёнка
07.03.1966
Сын: Базегский Игорь Викторович
Мать ребёнка: Базегская Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
18.07.1969
Сын: Базегский Владимир Викторович
Мать ребёнка: Базегская Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Базегский Сергей Викторович
Мать ребёнка: Базегская Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Базегский Василий Викторович
Мать ребёнка: Базегская Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.2010