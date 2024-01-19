Мартиненко Мойсей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартиненко Мойсей Дмитриев

Мартиненко Мойсей Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Мартиненко Дмитрий Иванов

Мать: Мартиненко Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартиненко Мотрена Ефимова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мартиненко Максим Мойсеев

Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мартиненко Тимофей Мойсеев

Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мартиненко Николай Мойсеев

Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мартиненко Григорий Мойсеев

Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мартиненко Степан Мойсеев

Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мартиненко Михайло Мойсеев

Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. ШАПОШНИКОВ, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.