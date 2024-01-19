Мартиненко Мойсей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Мартиненко Дмитрий Иванов
Мать: Мартиненко Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мартиненко Максим Мойсеев
Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мартиненко Тимофей Мойсеев
Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мартиненко Николай Мойсеев
Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мартиненко Григорий Мойсеев
Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мартиненко Степан Мойсеев
Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мартиненко Михайло Мойсеев
Мать ребёнка: Мартиненко Мотрена Ефимова
Место жительства
20.04.1835 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. ШАПОШНИКОВ, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637
Смерть
Неизвестно