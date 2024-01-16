Сорокин Алексей Егорович
Место рожденияд. Минина Гора, Матина тож
Дата рождения1848
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Сорокин Егор Фёдорович
Мать: Сорокина Анна Трофимовна
д. Минина Гора, Матина тож
Крещение
?.01.1866
д. Матина
Крестны у племянника своего - Неофита
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сорокин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Сорокина Александра Ивановна
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анфиса Алексеевна
Мать ребёнка: Сорокина Александра Ивановна
д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно
д. Матина
Смерть
До 1914