Сорокин Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Алексей Егорович

Сорокин Алексей Егорович

Место рождения

д. Минина Гора, Матина тож

Дата рождения

1848

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сорокин Егор Фёдорович

Мать: Сорокина Анна Трофимовна

д. Минина Гора, Матина тож
Крещение
?.01.1866
д. Матина
Крестны у племянника своего - Неофита
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сорокин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Сорокина Александра Ивановна

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анфиса Алексеевна

Мать ребёнка: Сорокина Александра Ивановна

д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Александра Ивановна

д. Матина
Смерть
До 1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close