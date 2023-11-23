Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Иоанн Иванович (ок. 1745 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Великого Ярославского уезда. Жена его Марфа Гавриловна (1745-?)1 , дочь священника Гавриила Васильевича. Дети:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон Воскресенской церкви
Смерть
Неизвестно

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