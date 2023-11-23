Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: не указана
Иоанн Иванович (ок. 1745 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Великого Ярославского уезда. Жена его Марфа Гавриловна (1745-?)1 , дочь священника Гавриила Васильевича. Дети:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон Воскресенской церкви
Смерть
Неизвестно