Мышкин Леонтий Мышкин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Сын: Мышкин Евфимий
Мать ребёнка: Мышкина Ирина Селезнева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Мышкина Ирина Селезнева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Мышкина Ирина Селезнева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Коврижных Ульяния Коврижных
Мать ребёнка: Мышкина Ирина Селезнева