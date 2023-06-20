Мышкин Леонтий Мышкин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышкин Леонтий Мышкин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Мышкин Евфимий

Мать ребёнка: Мышкина Ирина Селезнева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мышкина Ирина Селезнева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Мышкина Ирина Селезнева

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Коврижных Ульяния Коврижных

Мать ребёнка: Мышкина Ирина Селезнева

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