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Сиротин Николай Петрович

Место рождения

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиротин Петр Павлович

Мать: не указана

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротина Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
04.04.1905

Сын: Сиротин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Сиротина Пелагея Григорьевна

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1907

Дочь: Марья Николавена

Мать ребёнка: Сиротина Пелагея Григорьевна

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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