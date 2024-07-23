Сиротин Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиротин Петр Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1905
Сын: Сиротин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Сиротина Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
07.04.1907
Дочь: Марья Николавена
Мать ребёнка: Сиротина Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно