Греков Илья Платонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Греков Илья Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Греков Платон

Мать: (Грекова) Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ужгород
Рождение ребёнка
1934

Сын: Греков Константин Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Греков Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Грекова) Елена

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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