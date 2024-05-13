Греков Илья Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Греков Платон
Мать: (Грекова) Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Ужгород
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Греков Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Грекова) Елена
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно