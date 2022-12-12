Кадышников Федор Пудов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Кадышников Пудов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Кадышникова Зиновья Федоровна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кадышникова Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кадышникова Аполинария Федоровна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кадышников Егор Федорович
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кадышников Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно