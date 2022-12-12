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Кадышников Федор Пудов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Кадышников Пудов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Кадышникова Зиновья Федоровна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кадышникова Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кадышникова Аполинария Федоровна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кадышников Егор Федорович

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кадышников Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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