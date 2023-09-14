Воронкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Воронков Леонтий
Рождение ребёнка
01.09.1877
Сын: Воронков Семен
Отец ребёнка: Воронков Леонтий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Воронков Леонтий
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронков Леонтий
Смерть
Неизвестно