Воронкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Воронков Леонтий

Рождение ребёнка
01.09.1877

Сын: Воронков Семен

Отец ребёнка: Воронков Леонтий

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Воронков Леонтий

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Леонтий

Смерть
Неизвестно
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