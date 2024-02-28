Карпов Иван Никифоров
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Карпов Никифор Карпов
Рождение ребёнка
25.11.1878
Сын: Карпов Степан (Стефан) Иванович
Мать ребёнка: Карпова Наталия Евдокимова
Запись в ЭЧЗ СПб ЦГИА ф.19 оп.125 д. 250 (стр.133) Воспр-ки: д.Усадише крестьянин Федор Иоанов Баринов и д. Дубравы сестра девица Дария Никифорова
Бракосочетание
23.01.1978 ст.
Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись в ЭЧЗ Архив СПб, ЦГИА ф. 19 оп. 125. д. 250 (стр. 141) Св-ли: по жениху д. Дуброва крестьянин Иван Фёдоров и Василий Алексеев По невесте д. Усадище крестьянин Фёдор Иванов Баринов и Иван Егор... Показать все
Смерть
Неизвестно