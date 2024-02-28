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Карпов Иван Никифоров

Место рождения

Дуброво, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Карпов Никифор Карпов

Мать: Карпова Мария Александрова

Дуброво, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.11.1878

Сын: Карпов Степан (Стефан) Иванович

Мать ребёнка: Карпова Наталия Евдокимова

Дуброво, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись в ЭЧЗ СПб ЦГИА ф.19 оп.125 д. 250 (стр.133) Воспр-ки: д.Усадише крестьянин Федор Иоанов Баринов и д. Дубравы сестра девица Дария Никифорова
Бракосочетание
23.01.1978 ст.

Жена: Карпова Наталия Евдокимова

Усадище, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Запись в ЭЧЗ Архив СПб, ЦГИА ф. 19 оп. 125. д. 250 (стр. 141) Св-ли: по жениху д. Дуброва крестьянин Иван Фёдоров и Василий Алексеев По невесте д. Усадище крестьянин Фёдор Иванов Баринов и Иван Егор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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