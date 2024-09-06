Зайцев Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зайцева Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Зайцева Устинья Андреевна
Смерть
Неизвестно