Зайцев Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Зайцев Стефан Семенович

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Андреевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Зайцев Леонтий Семенович

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Андреевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зайцева Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Зайцева Устинья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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