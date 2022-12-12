Ширкина София Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1946
Дочь: Праздникова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Ширкин Николай Васильевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1982
Череповец, город Череповец, Вологодская область