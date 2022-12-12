Ширкина София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина София Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1946

Дочь: Праздникова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Ширкин Николай Васильевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Николай Васильевич

Смерть
02.05.1982
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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