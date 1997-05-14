Чуев Алексей Васильевич 15.07.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуев Алексей Васильевич

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Место рождения

с.Чуево,Белгородская обл

Дата рождения

15.07.1924

Дата смерти

14.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924

Отец: Чуев Василий Кузьмич

Мать: Чуева Арина

с.Чуево,Белгородская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуева Евдокия Никитовна

Рождение ребёнка
05.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуева Евдокия Никитовна

с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
29.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуева Евдокия Никитовна

с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
29.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуева Евдокия Никитовна

с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
17.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуева Евдокия Никитовна

с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
25.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуева Евдокия Никитовна

с.Чуево,Белгородская обл
Смерть
14.05.1997
с.Чуево,Белгородская обл

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