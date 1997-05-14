Чуев Алексей Васильевич
Место рожденияс.Чуево,Белгородская обл
Дата рождения15.07.1924
Дата смерти14.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924
Отец: Чуев Василий Кузьмич
Мать: Чуева Арина
с.Чуево,Белгородская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуева Евдокия Никитовна
Рождение ребёнка
05.11.1948
с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
29.08.1950
с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
29.08.1950
с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
17.10.1953
с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
25.02.1956
с.Чуево,Белгородская обл
Смерть
14.05.1997
с.Чуево,Белгородская обл