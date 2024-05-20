Ельчина (Силина) Ульяна Михайловна
Место рожденияд. Анисимово, Берского острога
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Анисимово, Берского острога
Бракосочетание
21.01.1762
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Полунина (Ельчина) Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Ельчин Исак Филиппович
Смерть
Между 1816 и 1834