Ельчина (Силина) Ульяна Михайловна Около 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ельчина (Силина) Ульяна Михайловна

Место рождения

д. Анисимово, Берского острога

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Анисимово, Берского острога
Бракосочетание
21.01.1762

Муж: Ельчин Исак Филиппович

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Полунина (Ельчина) Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Ельчин Исак Филиппович

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1816 и 1834
Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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