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Власий Иванов

Место рождения

Никулино, Спировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.02.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1831 ст.

Отец: Комолов Иван Филлипов

Мать: Мавра Петрова

Никулино, Спировский муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 686 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNY-9L1S?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PT7-ZWGM&action=view&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Димитриева

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Акилина Власьева

Мать ребёнка: Дарья Димитриева

Рождение ребёнка
09.11.1859 ст.

Сын: Роман Власов

Мать ребёнка: Дарья Димитриева

Никулино, Спировский муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 556 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF2-G61?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PRY-3V3Z&action=view&cc=1921824
Рождение ребёнка
1862

Сын: Никита Власов

Мать ребёнка: Дарья Димитриева

Смерть
Неизвестно

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