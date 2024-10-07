Власий Иванов
Место рождения
Дата рождения05.02.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1831 ст.
Отец: Комолов Иван Филлипов
Мать: Мавра Петрова
ФС МК сн 686 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNY-9L1S?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PT7-ZWGM&action=view&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Димитриева
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Акилина Власьева
Мать ребёнка: Дарья Димитриева
Рождение ребёнка
09.11.1859 ст.
Сын: Роман Власов
Мать ребёнка: Дарья Димитриева
ФС МК сн 556 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF2-G61?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PRY-3V3Z&action=view&cc=1921824
Рождение ребёнка
1862
Сын: Никита Власов
Мать ребёнка: Дарья Димитриева
Смерть
Неизвестно