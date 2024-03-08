Панжинская Ксения Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1831 ст.
Рождение ребёнка
1833
Сын: Панжинский Василий Абрамов
Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович
Рождение ребёнка
08.02.1837 ст.
Сын: Панжинский Алексей Абрамов
Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Панжинская Евфимия Абрамовна
Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Панжинская Дарья Абрамовна
Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Панжинская Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Панжинская Клавдия Абрамовна
Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Панжинский Пётр Абрамович
Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович
Смерть
1870