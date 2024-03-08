Панжинская Ксения Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанжинская Ксения Никитина

Панжинская Ксения Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1831 ст.

Муж: Панжинский Абрам Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Панжинский Василий Абрамов

Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.02.1837 ст.

Сын: Панжинский Алексей Абрамов

Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Панжинская Евфимия Абрамовна

Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Панжинский Фёдор Абрамов

Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Панжинская Дарья Абрамовна

Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Панжинская Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Панжинская Клавдия Абрамовна

Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Панжинский Пётр Абрамович

Отец ребёнка: Панжинский Абрам Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1870
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.