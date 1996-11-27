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Афоничева (Курбатова) Анна Константиновна
Афоничева (Курбатова) Анна Константиновна
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Место рождения
Торецк
Дата рождения
27.11.1996
Пол
Женский
Отец
Курбатов Константин Валентинович
1972 г.р.
Мать
Курбатова (Афанасьева) Анна Юрьевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1996
Отец:
Курбатов Константин Валентинович
Мать:
Курбатова Анна Юрьевна
Торецк
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