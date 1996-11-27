Афоничева (Курбатова) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афоничева (Курбатова) Анна Константиновна

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Место рождения

Торецк

Дата рождения

27.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1996

Отец: Курбатов Константин Валентинович

Мать: Курбатова Анна Юрьевна

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