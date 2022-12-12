Богданович Юлиания Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданович Юлиания Александрова

Богданович Юлиания Александрова

avatar

Место рождения

Грушенцы, Ивьевский район, Гродненская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грушенцы, Ивьевский район, Гродненская область
Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Ильюковичъ Иванъ Матфеевъ

Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Ильюковичъ Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ильюковичъ Иванъ Матфеевъ

Грушенцы, Ивьевский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильюковичъ Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ильюковичъ Иванъ Матфеевъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close