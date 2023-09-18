Куйко Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйко Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.1997

Жена: не указана

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