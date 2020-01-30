Митина Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1917
Сын: Митин Петр Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.12.1917
Сын: Митин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.01.2020
Дочь: Бударина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Митин Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1956