Митина Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Митин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.12.1917

Сын: Митин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.01.2020

Дочь: Бударина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Митин Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Яков Михайлович

Смерть
31.12.1956
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