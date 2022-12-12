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Канаев Василий Михайлович

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Место рождения

Владимирская обл., Ставровский р-н, д. Невежино

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Канаев Михаил

Мать: не указана

Владимирская обл., Ставровский р-н, д. Невежино
Военная служба
02.11.1941
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канаев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Канаева Федосья Николаевна

Чурилово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.01.1942
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