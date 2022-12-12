Канаев Василий Михайлович
Место рожденияВладимирская обл., Ставровский р-н, д. Невежино
Дата рождения1918
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Канаев Михаил
Мать: не указана
Владимирская обл., Ставровский р-н, д. Невежино
Военная служба
02.11.1941
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Канаева Федосья Николаевна
Чурилово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.01.1942