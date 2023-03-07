Булатов Иван (3-й) Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Иван (3-й) Артемьев

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Булатов Артемий Самойлов

Мать: Булатова Ксения Романова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Булатов Косьма Иванов

Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Булатов Егор Иванов

Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова

Рождение ребёнка
25.06.1855 ст.

Сын: Булатов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Фекла Романова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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