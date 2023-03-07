Булатов Иван (3-й) Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Булатов Артемий Самойлов
Мать: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Булатов Егор Иванов
Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова
Рождение ребёнка
25.06.1855 ст.
Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Булатова Фекла Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Фекла Романова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858