Верженская (Мирза) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верженская (Мирза) Татьяна

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Место рождения

Берлин

Дата рождения

09.07.1947

Дата смерти

05.09.1996

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947

Отец: Мирза Дмитрий Георгиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Берлин
Бракосочетание
06.11.1996

Муж: Верженский Игорь

Супруг(-а): Татьяна Дмитриевна Верженская
Работа или профессия
Неизвестно
Видеоинженер
Смерть
05.09.1996
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
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