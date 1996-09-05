Верженская (Мирза) Татьяна
Место рожденияБерлин
Дата рождения09.07.1947
Дата смерти05.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947
Отец: Мирза Дмитрий Георгиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Берлин
Бракосочетание
06.11.1996
Муж: Верженский Игорь
Супруг(-а): Татьяна Дмитриевна Верженская
Работа или профессия
Неизвестно
Видеоинженер
Смерть
05.09.1996
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак