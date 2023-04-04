Гимаева Миляуша Марсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдюшкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алтынбаев олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гимаев Фидан Фидратович