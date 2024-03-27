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(ИмангуловаИльясова) Зарифя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Имангулов Ильяс

Мать: Гулимхана

Смерть
Неизвестно
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