Иванова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1928
Дата смерти24.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1950
Сын: Иванов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
09.09.1952
Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич
Смерть
24.04.2010
Похороны
Неизвестно