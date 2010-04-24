Иванова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1928

Дата смерти

24.04.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1950

Сын: Иванов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
09.09.1952

Сын: Иванов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич

Смерть
24.04.2010
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

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