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Плотникова Ирина Валерьевна
Плотникова Ирина Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1976
Пол
Женский
Отец
Плотников Валерий Васильевич
Мать
Плотникова (Зырянова) Наталья Андреевна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1976
Отец:
Плотников Валерий Васильевич
Мать:
Плотникова Наталья Андреевна
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