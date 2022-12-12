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Зубенко Пелагея? ?

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Место рождения

Украина

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Зубенко Якiв Iларiонович

Отец ребёнка: Зубенко Iларiон

Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Сын: Зубенко Мiкола? Iларiонович

Отец ребёнка: Зубенко Iларiон

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Зубенко Мотря Iларiоновна

Отец ребёнка: Зубенко Iларiон

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Зубенко Гарпiна Iларiоновна

Отец ребёнка: Зубенко Iларiон

Рождение ребёнка
23.02.1913

Сын: Зубенко Юрий Илларионович

Отец ребёнка: Зубенко Iларiон

Медяновка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубенко Iларiон

Смерть
Около 1943
УзССР, ГОРОД ТАШКЕНТ
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