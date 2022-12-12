Зубенко Пелагея? ?
Место рожденияУкраина
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Отец ребёнка: Зубенко Iларiон
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Сын: Зубенко Мiкола? Iларiонович
Отец ребёнка: Зубенко Iларiон
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Зубенко Мотря Iларiоновна
Отец ребёнка: Зубенко Iларiон
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Зубенко Гарпiна Iларiоновна
Отец ребёнка: Зубенко Iларiон
Рождение ребёнка
23.02.1913
Сын: Зубенко Юрий Илларионович
Отец ребёнка: Зубенко Iларiон
Медяновка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубенко Iларiон
Смерть
Около 1943
УзССР, ГОРОД ТАШКЕНТ