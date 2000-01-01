Боровков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Боровков Семён
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Боровков Григорий
Мать ребёнка: Боровкова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Боровков Яков
Мать ребёнка: Боровкова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Боровков Адриан
Мать ребёнка: Боровкова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Боровкова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Боровкова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1802