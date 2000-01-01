Боровков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Около 1759 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Боровков Семён

Мать: Боровкова Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Боровков Григорий

Мать ребёнка: Боровкова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Боровков Яков

Мать ребёнка: Боровкова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Боровков Адриан

Мать ребёнка: Боровкова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Боровкова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Боровкова Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1802
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