Пятышева Августа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1908
Дата смерти26.08.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908
Сестра-близнец Пятышевой Екатерины Михайловны. Запись о рождении из метрической книги - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000336048#367
Смерть
26.08.1909
Умерла от коклюша в 9 месяцев. Запись из метрической книги о смерти - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000336084#586