Пятышева Августа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятышева Августа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1908

Дата смерти

26.08.1909

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908

Отец: Пятышев Михаил Григорьевич

Мать: Пятышева Евстолия Тимофеевна

Сестра-близнец Пятышевой Екатерины Михайловны. Запись о рождении из метрической книги - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000336048#367
Смерть
26.08.1909
Умерла от коклюша в 9 месяцев. Запись из метрической книги о смерти - https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000336084#586
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