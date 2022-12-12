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Савицкий Марк Трифонович

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Место рождения

Красилов, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: Савицкий Трифон Игнатьевич

Мать: не указана

Красилов, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.10.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савицкая Анна Степановна

Виноград, Черкаська область
Смерть
Около 1920
Виноград, Черкаська область
Бракосочетание
С 2005 по 2008

Жена: Савицкая Анна Степановна

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