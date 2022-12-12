Савицкий Марк Трифонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: Савицкий Трифон Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савицкая Анна Степановна
Смерть
Около 1920
Бракосочетание
С 2005 по 2008
Жена: Савицкая Анна Степановна