(Климова) Домника Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1849
Дочь: Харитина Федорова
Отец ребёнка: Климов Федор Прохоров
Рождение ребёнка
17.03.1851
Сын: Климов Никон Федоров
Отец ребёнка: Климов Федор Прохоров
Рождение ребёнка
29.05.1852
Сын: Климов Ермил Федоров
Отец ребёнка: Климов Федор Прохоров
Смерть
Неизвестно