Яшина (Максимова) Мария Андреевна
Место рожденияПензенская область, Макшанский район, село Шахмаметово
Дата рождения06.08.1911
Дата смерти06.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская область, Макшанский район, село Шахмаметово
Рождение ребёнка
08.10.1948
Отец ребёнка: Яшин Фёдор Абрамович
Оренбургская область, посёлок Донгуз
Смерть
06.11.1985
Оренбургская область, посёлок Донгуз