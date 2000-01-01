Яшина (Максимова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Максимова) Мария Андреевна

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Место рождения

Пензенская область, Макшанский район, село Шахмаметово

Дата рождения

06.08.1911

Дата смерти

06.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская область, Макшанский район, село Шахмаметово
Рождение ребёнка
08.10.1948

Сын: Яшин Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Яшин Фёдор Абрамович

Оренбургская область, посёлок Донгуз
Смерть
06.11.1985
Оренбургская область, посёлок Донгуз
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