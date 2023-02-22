Принципалов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Принципалов Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Принципалов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Принципалов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Принципалов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принципалов Демьян
Мать ребёнка: Принципалов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принципалов Роман
Мать ребёнка: Принципалов ?