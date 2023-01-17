Суконщикова Устинья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова Устинья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1759 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1802 ст.

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Сын: Суконщиков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Михайло Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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