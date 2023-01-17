Суконщикова Устинья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1802 ст.
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Сын: Суконщиков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Суконщиков Михайло Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно