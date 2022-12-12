Лыжина Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1902
Дата смерти16.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1920
Дочь: Пражевская Серафима Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усынина Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Лыжин Константин
Смерть
16.04.1976
Череповец, город Череповец, Вологодская область