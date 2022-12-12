Лыжина Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1902

Дата смерти

16.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1920

Дочь: Пражевская Серафима Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усынина Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Лыжин Константин

Смерть
16.04.1976
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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