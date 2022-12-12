Охезина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охезина Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Охезин Константин Харлампиевич

Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Охезин Николай Харлампиевич

Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Охезин Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич

Рождение ребёнка
10.09.1888 ст.

Сын: Охезин Сергей Харлампиевич

Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охезин Алексей Харлампиевич

Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охезин Харлампий Евлампиевич

Место жительства
Неизвестно
Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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