Охезина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Охезин Константин Харлампиевич
Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Охезин Николай Харлампиевич
Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич
Рождение ребёнка
10.09.1888 ст.
Сын: Охезин Сергей Харлампиевич
Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охезин Алексей Харлампиевич
Отец ребёнка: Охезин Харлампий Евлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно