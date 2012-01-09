Журавлев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1930

Дата смерти

03.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930

Отец: Журавлев Михаил

Мать: Журавлев Александра

Рождение ребёнка
12.03.1957

Сын: Журавлев Валерий

Мать ребёнка: Журавлева Александра

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Журавлева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Александр

Мать ребёнка: Журавлева Александра

Смерть
03.06.1979
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище
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