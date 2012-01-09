Журавлев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1930
Дата смерти03.06.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930
Отец: Журавлев Михаил
Мать: Журавлев Александра
Рождение ребёнка
12.03.1957
Сын: Журавлев Валерий
Мать ребёнка: Журавлева Александра
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Журавлева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Александр
Мать ребёнка: Журавлева Александра
Смерть
03.06.1979
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище