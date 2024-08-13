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Вилкова Ефимья Васильева

Место рождения

Левково, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Левково, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
350-2-3710_1762-1764_00582 жена
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Вилков) Степан Филипов

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: (Вилков) Андрей Степанов

Отец ребёнка: (Вилков) Степан Филипов

рс 3 350-2-3710_1762-1764 л.582 рс 7 200-3-296 л436 дом 16 в доме жены
Смерть
После 1762
Ракульское, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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