Вилкова Ефимья Васильева
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
350-2-3710_1762-1764_00582 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: (Вилков) Степан Филипов
рс 3 350-2-3710_1762-1764 л.582 рс 7 200-3-296 л436 дом 16 в доме жены
Смерть
После 1762
Ракульское, Макарьевский муниципальный район, Костромская область