Устинова (Шаховская) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Шаховская) Мария Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.12.1897

Дата смерти

28.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1897

Отец: Шаховской Владимир Алексеевич

Мать: Шаховская Мария Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
15.01.1917

Муж: Устинов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Озерки под Санкт-Петербургом
Рождение ребёнка
1917

Сын: Устинов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Устинов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.01.1921

Сын: Устинов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Устинов Николай Михайлович

Грас, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлестунов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Устинов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Устинов Николай Михайлович

Смерть
28.03.1955
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