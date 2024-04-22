Устинова (Шаховская) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения04.12.1897
Дата смерти28.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1897
Бракосочетание
15.01.1917
Озерки под Санкт-Петербургом
Рождение ребёнка
1917
Сын: Устинов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Устинов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1921
Сын: Устинов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Устинов Николай Михайлович
Грас, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Устинов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Устинов Николай Михайлович
Смерть
28.03.1955