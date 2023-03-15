Малафеев Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеев Павел Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Николай Павлович

Мать ребёнка: Малафеева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Слава Павлович

Мать ребёнка: Малафеева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Александр Павлович

Мать ребёнка: Малафеева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малафеева Татьяна Васильевна

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